Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları

DHA

Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Olay, İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine mahalleye gelen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.
  DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir Güneş
2022-01-05 08:48:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü
YEREL HABERLER Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü
Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü
YEREL HABERLER Tarihi ev restorasyon çalışmaları sırasında çöktü
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde Ata mirası olan kağıt rölyef sanatına kadınlardan büyük ilgi
YEREL HABERLER Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı ...
Suriye’nin Kamışlı kenti havaalanına Esat’a ait Rus yapımı kargo uçağı indi
YEREL HABERLER Suriye’nin Kamışlı kenti havaalanına Esat’a ait Rus ...
NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ilgilenen Mardinli kızlarla görüştü
YEREL HABERLER NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ...
Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi
YEREL HABERLER Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo ...
Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi
YEREL HABERLER Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo ...
Hala yeğen memurluktan istifa etti, günlük kazançları maaşlarının iki katı Memurluktan istifa ettiler, ürettikleri kehribarları ihraç ediyorlar Ömer Tedik: “Günlük ciromuz 15 bin lirayı buluyor” “En ucuz tespihimiz 50 liradan başlıyor en yüksek fiyatı 50-100 bin lira arasında” “Araba fiyatına da tespihlerimiz mevcut”
YEREL HABERLER Hala yeğen memurluktan istifa etti, günlük kazançları ...
Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.