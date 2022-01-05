Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine mahalleye gelen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir Güneş

2022-01-05 08:48:09



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