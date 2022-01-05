İki yıllık çalışmayla elektrik şebekesi hırsızları tutuklandı

Mardin’de elektrik trafolarından çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olan 3 kişi yakalandı. Zanlılardan 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızıltepe ve Derik ilçelerinde elektrik trafolarına girerek hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle uzun süredir jandarma ekiplerinin takibinde olan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, iki ilçede yoğunlaşan trafo hırsızlıklarıyla ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü tarafından jandarma güçlerine birçok kez şikayet başvurusu yapıldı. Yaklaşık 2 yıl süren takip sonucunda trafolardan her biri yaklaşık 13 bin lira değerinde olan 62 adet redresörü çaldıktan sonra bunları kırarak içerisindeki bakır aksamı hurdacılara sattıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen 3 sanıktan 2’si hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.