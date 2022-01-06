Mardin Havalimanı’nda 2021 yılında 799 şüpheli yakalandı

Mardin’de, çeşitli suçlardan araması bulunan toplamda 799 kişi, havalimanından Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerine seyahat ederken yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, havalimanında 2021 yılında araması bulunan ve ekipler tarafından yakalanan şahısların sayılarını açıkladı. Son bir yılda 799 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası alanda İlimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanı'nda hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. 2021 yılında Mardin Havalimanı'nda Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerine seyahat eden “799” şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiş ve şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.