Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Nusaybin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Mehmet Hasan'ın (29) Samsun'daki cezaevinden 2030 Aralık tarihleri arasında izinli olarak çıktığı ve dönmediği için firari duruma düştüğü belirtildi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-01-06 14:05:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.