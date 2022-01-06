Silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli Hasan kurtarılamadı (2)

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Nusaybin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Mehmet Hasan'ın (29) Samsun'daki cezaevinden 2030 Aralık tarihleri arasında izinli olarak çıktığı ve dönmediği için firari duruma düştüğü belirtildi.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-01-06 14:05:05
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