Mardin'de alışveriş merkezinde sinema açıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük alışveriş merkezi özelliğine sahip olan Mardian Mall AVM bünyesine yenilikler katmaya devam ediyor. Cinegold'un açılışının gerçekleşmesiyle birlikte alışveriş merkezinde sinema hizmeti verilmeye başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.