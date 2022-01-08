Uyuyakalan gence itfaiye sürprizi

Mardin'de uyuyakalan gencin mahsur kaldığını düşünen ailesi itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından uyandırılan genç, ekipleri görünce şaşkına uğradı.

Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Suriye uyruklu Yusuf Hassouni'ye ulaşamayınca endişelenen ablası itfaiyeye haber verdi. Evin balkonuna merdiven dayayarak eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Hassouni'yi uyurken buldu. Birkaç defa seslendikten sonra uyanan genç, itfaiye ekiplerine karşısında görünce şaşkına uğradı. Uyandırılan genç itfaiye ve polis ekipleri tarafından ablasının onu aşağıda beklediği söylenerek evden çıkarıldı. Yaşanan olay herkes tarafından tebessümle karşılandı.

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