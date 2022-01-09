Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin Girmeli Mahallesi Uluslararası İpekyolu´nda meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesi istikametinden Nusaybin ilçesine giden ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 32 AAK 661 plakalı otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılarına olay yerinde yapılan ilk mühadalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanade doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralılardan Muhammed Alkış (22), hayatını kaybetti. 1'i ağır 5 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımı ile araziden çıkarıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-01-09 19:31:35



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