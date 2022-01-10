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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, çalışan gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Mardin Valisi Demirtaş, çalışan gazetecilerle bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen programda Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada kamu yararını gözeterek basın etik ilkeleri istikametinde görevlerini yaparak vatandaşların doğru, güvenilir, tarafsız habere erişimi için gayret sarf eden basın mensuplarının gününü kutladı. Haber alma, olan bitenden haberdar olma ihtiyacının, insanlık tarihiyle yaşıt bir realite olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Bu ihtiyacın neticesinde ortaya çıkan ve gazeteden radyoya, radyodan televizyona, televizyondan internet medyasına evirilen haberin serüveninde, mobil iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık sosyal medya haberciliği de dikkat çeken bir olgu olarak yerini almaya başlamıştır. Kuşkusuz bu maratonun uzun soluklu koşucuları olan gazetecilerimizi, her yıl '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlamak, bu anlamlı günlerinde onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, büyük bir anlam ve önem taşıyor” dedi.
Basının demokrasi kültürünün ülkede kökleşmesi için ciddi bir vazife üstlenmekte olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Basın emekçileri; gecegündüz, soğuksıcak demeden, mesai mefhumu gözetmeden, insanımızın bilgiye, habere anında ulaşması için insanüstü bir gayret göstermekte, toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak görev yapmaktadır. Basın meslek ve etik ilkeleri çerçevesinde dünden bugüne çeşitlenen habere erişim kaynakları vasıtasıyla vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve tarafsız habere erişimini sağlamaktadır. Demokrasinin sac ayağı olarak nitelendirilen yasama, yürütme ve yargıya, 'medya dördüncü kuvvettir' diyerek katkıda bulunmakta; demokrasi kültürünün ülkemizde kökleşmesi için ciddi bir vazife üstlenmektedir” diye konuştu.
Mardin’de gerek yerel gerek ulusal basının temsilcileriyle işbirliklerini sürdüreceklerinin altını çizen Vali Demirtaş, şunları söyledi:
“Basın çalışanlarının görevlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesi, Mardinli hemşehrilerimize doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ulaştırılması noktasında Valilik olarak gereken tüm desteği sağlayacağız. Öte yandan, Mardin’imizin bilinirliğinin, tanınırlığının artırılmasında, yürütülen çalışmaların, projelerin insanımıza ulaştırılmasında hepimize büyük görevler düştüğünü unutmamalıyız. O sebeple Mardin’imizin kadim tarihi ve kültürünü, konumunun getirdiği avantajlarını, mevcut potansiyelini ulusal basınımızın ve haber ajanslarımızın il temsilcilikleri, yerel ve bölgesel basınmedya kuruluşlarımızın güzide mensuplarının katkılarıyla tüm dünyaya duyurmalı; Mardin’i yerelden ulusala, ulusaldan tüm dünyaya el birliğiyle taşımalıyız.”
Programda; Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdülkadir Üründü ve Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemil Aydoğan da birer konuşma yaparak gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkürlerini sundu.
Vali Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından Mardin’de yürütülen çalışmalarla ilgili olarak gazetecilerle bir süre sohbet etti.
Vali yardımcıları Abdullah Demirdağ, Birkan Tatlısöz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen’in de iştirak ettiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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