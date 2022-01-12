Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Mardin'de akşam saatlerinde sisin çökmesi ile trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Mardin Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde çöken sis kenti etkisi altına aldı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Yoğun sis trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda sis nedeniyle sürücüler farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

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