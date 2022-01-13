Mardin'de kavşak düzenleme çalışmaları başladı

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü işbirliğinde merkez Artuklu ilçesinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için kavşaklarda düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde kavşaklarda yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan projelendirme çalışmaları tamamlandı. MardinKızıltepe yolu üzerinde Ravza Caddesi Kavşağı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Artuklu Belediyesi Kavşağı ile Mardin Valiliği Kavşağı’nda çalışmalar başladı.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, yaptığı açıklamada Ravza Caddesi kavşağında yapılacak düzenleme ile trafiğin en sıkıntılı olduğu noktalardan birini çözmüş olacaklarını belirtti. Aslan, “Akabinde Hastane Kavşağı'nda çalışmalar başlatılacak. Kavşağı mevcut yerinden yaklaşık 200 metre geriye çekerek hastanenin tam karşısına almayı planladık. Artuklu Belediyesi'nin önündeki kavşağın proje aşaması devam ediyor. Valilik önünde bulunan geçiş kapatılacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde kavşaklardaki çalışmaları tamamlayıp Artuklu’nun trafiğini rahatlatacağız. Sinyalizasyon ve kavşakların olmadığı yerlerde çok ciddi trafik problemi yaşanıyor. Birer tane yarıçapı 9 metre olan kavşaklar yapılacak. Yol genişletme, dört kollu sinyalizasyon, trafik çizgileri, yaya geçitleri yapılacak. Bu şekilde vatandaşı rahatlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.