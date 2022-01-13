Mardin’de gece başlayan sis etkisini sürdürüyor

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Mardin’de, dün akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde sis kenti etkisi altına aldı. Yoğun sis, gece saatlerinde görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürerek sürücülere zor anlar yaşatmıştı. Mardin güne sisle uyanırken, yoğun sis etkisini sürdürüyor.

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