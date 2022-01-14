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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi

İHA

Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi

Mardin’de, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.
Mardin geneli İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerine yönelik düzenlenen ve gelenekselleşen "Mesleki Yarışmaların" ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programı, Genç Sada Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda il 1.si olan Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Veysel Ertekin’in Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, göreve yeni başladığında Mardin'de böyle bir törene şahit olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Demir, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her daim okulları ziyaret edip, öğrencileri en üst seviyelere getirmek için çalışacakları belirtti. Demir, dereceye giren öğrencileri tebrik edip başarı dileklerinde bulundu.
Genç Sada Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması, Genç Nida Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması’ kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, programa katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

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