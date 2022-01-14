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Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası bize sürpriz olmadı”

İHA

Mardin'de, 2 yıl önce Dibek kırsalında şehit edilen Mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması bize sürpriz olmadı" dedi.

Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası bize sürpriz olmadı”

Mardin’de, 2 yıl önce Dibek kırsalında şehit edilen Mühendis Mazlum Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu, “HDP’li vekil Semra Güzel’in terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması bize sürpriz olmadı” dedi.
Mühendis Mazlum Gözenoğlu, 2 yıl önce Mardin’in Dibek kırsalında karakol inşaatında çalışırken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, HDP’li Semra Güzel’in terörist sevgilisi olduğu ile ilgili olayın kendileri için sürpriz olmadığını değerlendirdi. Çocuklarını katleden katillere haklarını helal etmediklerini belirten Gözenoğlu, “Terörist sevgilisi Semra Güzel vakası bize sürpriz olmadı. Çünkü HDP’li yöneticilerinin büyük çoğunluğunun arkasında Kandil olduğunu, referansı bir PKK’lı akrabasının olduğu yıllardır aşikar. HDP’li gurup başkan vekilinin açıklaması çok komik bir o kadar da dramatik. Neymiş sevgili değil de sözlüsüymüş. Özrü kabahatlerinden büyük. Ülkemizde milletvekili olacak adam kalmamış ki eli kanlı teröristlerin kardeşleri, sevgilileri, sözlüleri ve akrabaları olacak” dedi.
Kurtuluş mücadelesi veren gazi meclisin saygınlığına gölge düşüren teröristlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısının altında olmalarını istemediklerinin altını çizen Gözenoğlu, “Olmaları milletimize saygısızlıktır. Biz şehit ailelerini derinden üzmüştür. Çocuklarımızı katleden katiler ile iş birlikçi, ittifak yapan, sessiz kalan her kim olursa olsun hakkımızı helal etmiyoruz. Şehit ailelerinin haykırış ve hassasiyetlerinin dikkate alınmasını istiyoruz, yazıktır, günahtır” ifadelerini kullandı.

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