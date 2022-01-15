Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidanı ulaştırdık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidanı ulaştırdık”

İHA

Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidanı ulaştırdık”

Mardin'de Ziraat Odası Başkanları, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ederek, çiftçilere sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdülhalim Gümüş, Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Derik Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli ve Artuklu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Tacettin Hazar, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyarette oda başkanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere dağıtılan fidanlar dolasıyla Demirtaş'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Tarımsal alanda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle proje kapsamında 10 ilçemizdeki çiftçilerimize 580 bini bıttım, 75 bini zeytin ve 105 bini badem olmak üzere şu ana kadar 760 bin fidanı ulaştırdık. Çiftçilerimizin yoğun talebi üzerine 3. etap başvurularını da almaya başladık. 3. etapta da 450 bin fidanın dağıtımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek taleplere göre bu rakamı daha da artırabiliriz, yeter ki üretim olsun. Zeytin fidanlarını sadece Derik ilçemizdeki çiftçilerimize dağıtıyoruz. Amacımız zeytin diyarı olan Derik'i zeytin alanında daha da cazibeli hale getirmek. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarımızla her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız. Üreticilerimizle el birliğiyle üretecek, Mardin'imiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız" dedi.
Vali Demirtaş, üreticilere yönelik yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de oda başkanları ile görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
YEREL HABERLER Mardin’in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası bize sürpriz olmadı”
YEREL HABERLER Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası ...
Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi
YEREL HABERLER Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ...
Midyat’ta evleri su bastı, vatandaş alt yapı yetersizliğinden şikayetçi
YEREL HABERLER Midyat’ta evleri su bastı, vatandaş alt yapı ...
Mardin’de gece başlayan sis etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mardin’de gece başlayan sis etkisini sürdürüyor
Mardin'de kavşak düzenleme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mardin'de kavşak düzenleme çalışmaları başladı
Mardin'de 1339 tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de 1339 tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.