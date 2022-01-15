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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de iki servis aracı zincirleme kazaya karıştı: 2'si ağır 11 yaralı

İHA

Mardin’de iki servis aracı zincirleme kazaya karıştı: 2'si ağır 11 yaralı

Mardin'de tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ArtukluKızıltepe karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde 47 AAF 322 plakalı tır, fabrika işçilerini taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne, minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis araçları kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla yaralı işçiler araçlardan çıkarıldı. Kazada yaralanan 9’u işçi 11 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe ve Artuklu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma geniş kapsamlı inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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