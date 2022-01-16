Nusaybin´de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin´de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

DHA

Nusaybin´de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)- MARDİN´in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü. Olayda damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırıldı, elektronik eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Yıldırım nedeniyle köydeki elektrik trafosu ile enerji hatları da zarar gördü.
Olay,  önceki gün Nusaybin´e bağlı Karaca  köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrasında sahibi Bedriye Adıgüzel'in bulunmadığı sırada evin üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, evdeki tüm elektronik eşyalar yandı.
Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köye birden çok yıldırım düştüğünü belirterek, "Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı. Damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıklarının tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırım nedeniyle zarar gördü" dedi.
DEDAŞ ekipleri, hasar gören trafoyu ve enerji hatlarını yenileme çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar ise yıldırım nedeniyle evlerinde zarar gören elektronik eşyalarının tamiri için köye servis çağırdı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-01-16 10:36:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de iki servis aracı zincirleme kazaya karıştı: 2'si ağır 11 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de iki servis aracı zincirleme kazaya karıştı: ...
Mardin'de iki servis minibüsü ile TIR'ın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de iki servis minibüsü ile TIR'ın karıştığı ...
Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını
Trafik ekipleri denetim yaptı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri denetim yaptı
Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Uzman Doktor Güner atandı.
YEREL HABERLER Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Uzman Doktor Güner atandı. ...
Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidanı ulaştırdık”
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin ...
Mardin’in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
YEREL HABERLER Mardin’in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası bize sürpriz olmadı”
YEREL HABERLER Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası ...
Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi
YEREL HABERLER Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.