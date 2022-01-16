Mardin’de evin damına yıldırım düşmesi sonucu birçok ev eşyası yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de evin damına yıldırım düşmesi sonucu birçok ev eşyası yandı

İHA

Mardin’de evin damına yıldırım düşmesi sonucu birçok ev eşyası yandı

– Mardin’in Nusaybin ilçesinde köye yıldırımlar düşmesi nedeniyle köylüler korku dolu anlar yaşadı. Köyde bir evin damına iki kez düşen yıldırım, evde birçok elektronik eşyanın yanmasına neden oldu.
Olay, Nusaybin ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy üzerinde yoğun şimşeklerin çakması nedeniyle birçok bölgeye yıldırım düştüğü ve köyde hasara neden olduğu belirtildi.
Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köyün birçok bölgesine yıldırım düştüğünü söyledi. Annesinin evde olmadığını, sırada yıldırımın düştüğünü ve yangın çıktığını ifade eden Adıgüzel, “Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı, yıldırımın şiddetinden damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıkların tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırımın düşme şiddetiyle, yıldırımın ürettiği yüksek enerji nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. DEDAŞ’a aynı gün bildirdik gelip köyün elektrik trafosunu onardılar, köye enerji verildi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de iki aşiret arasındaki 8 yıllık husumet barışla son buldu
YEREL HABERLER Mardin’de iki aşiret arasındaki 8 yıllık husumet ...
Nusaybin´de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Nusaybin´de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz ...
Mardin’de iki servis aracı zincirleme kazaya karıştı: 2'si ağır 11 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de iki servis aracı zincirleme kazaya karıştı: ...
Mardin'de iki servis minibüsü ile TIR'ın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de iki servis minibüsü ile TIR'ın karıştığı ...
Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını
Trafik ekipleri denetim yaptı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri denetim yaptı
Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Uzman Doktor Güner atandı.
YEREL HABERLER Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Uzman Doktor Güner atandı. ...
Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin fidanı ulaştırdık”
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “Çiftçilerimize 760 bin ...
Mardin’in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
YEREL HABERLER Mardin’in bıttım sabunu da kuraklıktan nasibini aldı
Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası bize sürpriz olmadı”
YEREL HABERLER Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu: “Semra Güzel vakası ...
Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi
YEREL HABERLER Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.