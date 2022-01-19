Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve jandarma trafik ekipleri tarafından MidyatBatman yolu, MidyatMardin yolu aşırı kar yağışına bağlı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri tarafından, aşırı kar yağışı, gizli buzlanma ve don olma riskine karşı MidyatBatman yolu, MidyatMardin yolu araç trafiğine kapatıldı. Yüksek rakımda olan Ayrancı Geçidinde don ve gizli buzlanma riskine bağlı olarak oluşabilecek kazaları en aza indirmek için tedbir amaçlı MidyatBatman yolu araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yollarda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.