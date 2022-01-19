Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve jandarma trafik ekipleri tarafından MidyatBatman yolu, MidyatMardin yolu aşırı kar yağışına bağlı olarak araç trafiğine kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri tarafından, aşırı kar yağışı, gizli buzlanma ve don olma riskine karşı MidyatBatman yolu, MidyatMardin yolu araç trafiğine kapatıldı. Yüksek rakımda olan Ayrancı Geçidinde don ve gizli buzlanma riskine bağlı olarak oluşabilecek kazaları en aza indirmek için tedbir amaçlı MidyatBatman yolu araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yollarda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.