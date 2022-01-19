Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı



Nezir GÜNEŞAhmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5'i TIR, 1'i yolcu otobüsü, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolunun Demiryolu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 TIR ile 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsü, birbirine girdi. Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Mardin ve Nusaybin devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ

2022-01-19 14:26:46



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