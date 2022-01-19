Jandarmadan yolda mahsur kalanlara gıda yardımı

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Mardin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara jandarma personelleri tarafından gıda yardımı yapıldı.

Mardin de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı personelleri yolda mahsur kalan vatandaşlara yemek, su ve kumanya dağıttı.

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