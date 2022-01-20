Yolda kalan ambulans, iş makinesiyle çekildi; Maruf bebek hastaneye ulaştırıldı

Emrullah KARAKAŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde hastalanan 5 aylık Muhammed Maruf'un hastaneye taşındığı ambulans, karlı yolda kaldı. Belediyenin iş makinesiyle ambulans kurtarılırken, hastaneye ulaştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Derik ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Şahverdi Mahallesi´nde yaşayan Çelik ailesinin 5 aylık bebeği Muhammed Maruf, rahatsızlanınca 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Köye gelip, bebeği alan sağlık ekibinin ambulansı, karlı yolda kaldı. Durumun ilçe belediyesine bildirilmesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi. Ambulans, bir süre iş makinesiyle çekilerek, karlı bölgeden kurtarıldı. Derik Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Muhammed Maruf bebek, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-01-20 11:45:33
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