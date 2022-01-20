Kar altında halay çektiler İki yıl sonra ilk defa yağan kar vatandaşları sevince boğdu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 yıl aradan sonra yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kendini dışarı atan gençler kar altında halay çekti.

Kızıltepe'de 2022'nin ilk karı yağdı. İki yıldan beridir kar yağmayan Kızıltepe beyaza büründü. Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanına gelerek kar topu oynadı. Kimisi de kar altında halay çekti. Gençler uzun bir aradan sonra yağan karın altında doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar da gençlerin kar üstündeki halayını cep telefonu kameralarına kaydetti.

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