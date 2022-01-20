Mardin'de kar, sebze halinin çatısını çökertti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sebze halinin çatısı çöktü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken sebze hali boşaltıldı. Yeni bir çökmenin meydana gelmemesi için çalışmalar başlatıldı, tedbirler alındı.

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