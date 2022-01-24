Yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo eroin ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş, paketler halinde 10 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konurken, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-01-24 09:44:22
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