Mardin’de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

Mardin’de, tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı 2’si ağır 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Murat Güçlü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 15 Ocak akşam saatlerinde ArtukluKızıltepe karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. 47 AAF 322 plakalı tır, fabrika işçilerini taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne, Sedat Polat yönetimindeki minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarpması sonucu 9'u işçi, 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralı olan Murat Güçlü (32), 9 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaralanan Harun Yılmaz ise Mardin Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Batman’a sevk edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.