Mardin'de sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Karaalanı köyünde aynı aileden 4 kişi, ısınmak için yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen Ş.E., R.E., B.E. ve B.E'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. R.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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