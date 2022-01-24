Mardin'de aşı olmayan 19 yaşındaki anne adayı Covid-19'dan hayatını kaybetti

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Mardin'de, aşısız olan ve korona virüse yakalanan 19 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, hamile kadınlara aşı çağrısında bulundu. Yavuz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mardin'de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşında kaybettiğimiz gebe ve aşısız annemiz. Ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım, Çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.

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