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112 Acil Sağlık ekipleri açık kalp ameliyatı olan bebek için seferber oldu

İHA

112 Acil Sağlık ekipleri açık kalp ameliyatı olan bebek için seferber oldu

Mardin'de, yolların karla kaplanması nedeniyle açık kalp ameliyatı olan bebek, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla hastaneye yetiştirildi.
Mardin'in Savur ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed bebek, yakın tarihte açık kalp ameliyatı oldu. Yolların kapanması ile hastaneye yetiştirilmesi gereken Muhammed bebeğin yardımına sağlık ekipleri yetişti. 112 Acil Servis ekiplerinin 3 saatlik uğraşı ile açılan yolda Muhammed bebek, Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine yetiştirilerek tedavi altına alındı.

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