Mardin'de, PKK terör örgütü tarafından 28 yıl önce 11'i çocuk toplamda 21 kişinin katledildiği Ormancık şehitleri törenle anıldı.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık Akyürek köyünde 28 yıl önce PKK terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda 11'i çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplamda 21 kişi şehit edilmişti. Ormancık şehitleri, Savur Kaymakamlığı'nın düzenlediği törenle anıldı. Törene Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, Savur İlçe Jandarma Komutanı Hasan Hüseyin Aydın, Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız ve MHP Savur İlçe Başkanı Abbas Oğuz ve şehit yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Kur'anı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Bugün Hüzün'ün üzüntünün tazelendiği bir gün olduğunu söyleyen Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Kaya, "Bugün, 21 vatandaşımızı 28 yıl önce şehit verdiğimiz bir gün. Burada Savur'un Ormancık mahallesinde 1994 yılında PKK terör örgütü tarafından 21 vatandaşımız hunharca katledilmiştir. Her yıl onları yad etmek adına burada toplanıyoruz. Resmi bir program düzenliyoruz. Bugün de tabi 23 gün gecikmeli oldu iklim muhalefetinden dolayı. Bugün onu icra edeceğiz inşallah. Çok üzücü bir olay. 2 yaşındaki çocuktan tutun kadınına, yaşlısına kadar bütün aileyi maalesef hunharca katletmiştir PKK terör örgütü. Bu topraklar terörden, anarşiden, fitne ve fesattan çok çekti. Buradaki halkımız çok ıstıraplar yaşamış. Bazıları buraları terk ederek yabancı diyarlara göç etmek zorunda kalmış. Burada kalanlar da tabii ki bir mücadele içine girmişler" dedi.

Ormancık katliamında aile içerisinde güvenlik korucusu olarak muvazzaf olan 4 kişinin de Şehit olduğunu belirten Kaymakam Kaya, "Dolayısıyla PKK terör örgütü de 21 Ocak 1994 yılında kalabalık bir grupla bir saldırı düzenliyorlar ve maalesef vatandaşlarımızın hepsini çocuğuna bakmadan 2 yaşındaki çocuklarda var maalesef hepsini şehit ediyorlar. Bizler bu vatanda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kardeşçe, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u, Rum'u, Süryani'si, Ermeni'si vesaire akvam ile hiçbir ayrım yapmadan huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunu bin yıldır başarmış bir milletiz ve bundan sonra da başarmaya muktediriz. Birlik ve beraberliğimize hiçbir terör örgütü bozamaz. Bu topraklarda tarih boyunca birçok terör örgütü faaliyet göstermiş birliğimize kast eden birçok örgütler vuku bulmuş faaliyet yürütmüşler buralarda ancak hiçbiri muvaffak olamamış. Bundan sonra da başarılı olamayacaklar. Biz inşallah birlik ve beraberliğimizi sağlam tuttuktan sonra kardeşliğimizi bozmadıktan sonra bu topraklarda her zaman huzur refah barış ve güçlü bir devlet devam edecektir inşallah" ifadelerinde bulundu.



"Vatansız ve devletsiz hiçbir şey vücuda gelmez"

Huzuru, düzeni, kamusal refahı hiçbir zaman sağlayamazsınız, her şeyden önce güçlü bir devletin olması lazım şeklinde vurgu yapan Kaymakam Kaya, "Artık vatandaşlarımız bunun bilincinde. Hiç kimse artık terör örgütlerine kanmıyorlar, onların sözlerini aldanmıyorlar. Vatandaşlarımız artık bölgeye dönmüş durumda. Burada kendilerine yeni evler yapıyorlar. Geriye doğru bir göç söz konusu ve inşallah bu topraklarda huzur refah selamet bundan sonra da devam edecektir. Bu vesile ile ben tekrar başta Ormancık şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor, yakınları da sabır diliyorum. Gözleri arkada kalmasın vatan ve devlet emin ellerde. Bu topraklar asla teröre, dış güçlere, dış düşmanlara iç düşmanlara asla teslim edilmeyecektir" diye konuştu.

Bu anma töreni çok anlamlı bir gün olduğunu bildiren Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız, "1994 yılında Ormancık Akyürek köyümüze 4 bir tarafı terör örgütü tarafından sarılarak 21 vatandaşımızı çoluk çocuk, kadın demeden şehit ettiler. Bunun canlı şahidi olarak biz burada göreve gelirken hepsini gördük. PKK terör örgütünü lanetliyoruz, kınıyoruz. Bir daha ülkemizde, milletimize, insanlarımıza böyle bir olaylarının olmamasını temenni ediyoruz. PKK terör örgütünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

