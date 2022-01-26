Mardin'de 61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 tırda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçe girişinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından 2 tır durduruldu. Yapılan aramalarda, tırların içinden toplamda 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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