Mardinli inşaat işçisi Cezayir’de Covid-19’a yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi, Cezayir’de yakalandığı Covid19’a yenik düştü.

Kızıltepe'ye bağlı Yarımca köyünde yaşayan inşaat işçisi 54 yaşındaki Kadri Atsız, çalışmak için gittiği Cezayir'de Covid19’a yakalandı. Korona virüs tedavisi gören 7 çocuk babası Kadri Atsız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yarımca köyüne getirilen Atsız, bu sabah gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.