Mardinli inşaat işçisi Cezayir’de Covid-19’a yenik düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki inşaat işçisi, Cezayir’de yakalandığı Covid19’a yenik düştü.
Kızıltepe'ye bağlı Yarımca köyünde yaşayan inşaat işçisi 54 yaşındaki Kadri Atsız, çalışmak için gittiği Cezayir'de Covid19’a yakalandı. Korona virüs tedavisi gören 7 çocuk babası Kadri Atsız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yarımca köyüne getirilen Atsız, bu sabah gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.