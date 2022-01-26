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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 61 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesi girişinde takip sonucu durdurulan 2 TIR'da arama yaptı. Aramada, toplam 61 bin 580 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 TIR şoförünün işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-01-26 12:08:05



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