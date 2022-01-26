Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon başlattı. PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-01-26 17:25:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.