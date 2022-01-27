Mardin, yoğun sise teslim

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Mardin'de sabah saatlerinde yoğun sise teslim oldu.

Mardin Artuklu ilçesinde tarihi mekanların yoğun olduğu Eski Mardin ve Yeniyol semtlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 1 metreye düşerken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, hız seviyesini düşürüp farlarını yakarak ilerlemeye devam etti.

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