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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de çocuklar için Survivor parkur yarışması

İHA

Mardin'de çocuklar için Survivor parkur yarışması

Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde çocuklar için Survivor parkur yarışması açıldı.
Mardian Mall Alışveriş Merkezi yarı yıl tatilinde çocukların doyasıya eğlenmesi için Survivor parkuru kurdu. Mardin ve bölgenin buluşma noktası haline gelen Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yarıyıl tatilinde çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici aktiviteler sunacağı belirtildi. Minik ziyaretçiler, 22 Ocak 6 Şubat tarihlerinde renkli eğlencelerin ve keyifli alışverişin adresi olan Mardian Mall ’de buluşacak. Ücretsiz olarak organizasyonu yapılan parkur yarışması sömestr tatili boyunca ilklerin öncüsü Mardian Mall AVM etkinlik katında 14.00 ve 19.00 saatleri arasında 10 yaş ve üstü çocuklar, gençler ve büyükler olarak 3 kategori de etkinlik devam edeceği, yarışmacıların parkurda birbirinden heyecanlı aşamaları geçtikten sonra şampiyonluk tahtında oturup fotoğraf çekerek birlikte geçen eğlenceli anılarını ölümsüzleştirebileceği ifade edildi. 22 ocakta başlayan program Mardian Mall AVM ziyaretçileri tarafında ilgi ile karşılandı. 6 Şubat pazar gününe kadar devam edecek.

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