Yaralı halde bulunan dev baykuş tedavi altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan baykuşların en iri türlerinden olan bayağı puhu, tedavi edilmek üzere Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bayağı puhu, Nusaybin Belediyesine getirildi. Belediye hayvanları koruma personelleri tarafından muhafaza altına alınan baykuş daha sonra tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Dev baykuşun burada tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
Türkiye'de görülen bayağı puhunun, 70 santimetrelik boyu, 2 metreyi bulan kanat açıklığı, turuncu gözleri, uzun kulak püskülleri ile baykuşların en iri türlerinden olduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.