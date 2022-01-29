Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması ile 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Nusaybin ilçesine bağlı Kalecik Mahallesinde meydana geldi. 47 AAR 72 plakalı Fiat markalı minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içinde sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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