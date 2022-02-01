Mardin'de mobilya mağazasından 14 Şubat Sevgililer Günü özel indirimi

Mardin'de Ergül Mobilya 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim yaptığını duyurdu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve içerisinde birçok çeşit barındıran Ergül Mobilya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya hazırladı. Tüm ürünlerde yüzde 20 indirim ve seçili ürünlerde ise yüzde 40'a varan indirim uygulanacak. Mağaza sahibi Mehmet Bozdemir, "Müşterilerimiz için her zaman en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Kaliteyi uygun fiyata hizmete sunuyoruz. Çok güzel indirimlerimiz var. Bu kampanyayı kaçırmasınlar. Şimdiden herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.