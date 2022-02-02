Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Derik ilçesine bağlı kırsal Beşbudak Mahallesi'ndeki bir kuyudan ses geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 6 metre derinliğindeki kuyuda bir tilkinin mahsur kaldığını tespit etti. Merdivenle kuyuya inen bir itfaiyeci, tilkiye kuyudan çıkardı. Yemek ve su verilen tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-02-02 10:01:31
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