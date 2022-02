Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin'de üniversite kazanan öğrencilere burs verecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulan eğitime yardım değerlendirme komisyonu ile birlikte Mardin'de üniversite kazanan öğrencilere burs verilmesi planlandı. Kentte üniversite kazanan öğrenciler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sitesi üzerinden veya Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvuru yaparak bu burstan faydalanabilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 ve 2022 yılı eğitim öğretim yılında üniversitede öğrencisi olup yardıma muhtaç olan ailelerin başvuruları üzerine bir yardım yapacaklarını söyleyen Vali Demirtaş, "Burs vereceğiz. Şu an başvurular yapılmaya bu tarih itibariyle başladı. İnşallah 18 şubat tarihine kadar bunun başvuruları kabul edilecek. Bugünkü tarih itibariyle saat 12.00'de bir gün dolmadan, hemen hemen 350 vatandaşımızın başvuru yaptığını görüyoruz. Bizim amacımız çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir şekilde sahip çıkmak, onlar bizim geleceğimiz. Biz, geleceğimize sahip çıkacağız inşallah. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimiz bu başvurularını hem doğrudan Mardin Belediyesi internet sitesi üzerinden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na da bu başvuruları yapabilirler. Hem ön lisans hem de lisans eğitim yapan öğrencilerimiz için geçerli olan bir yardım olacak. Şimdiden vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını, özellikle yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın başvuru yapmaları bizleri mutlu eder" dedi.



"Eğitime yardım değerlendirme komisyon oluşturduk"

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan komisyon, yapılan başvuruları değerlendireceklerini belirten Vali Demirtaş, "En kısa zaman içerisinde sonuçlandıracak. Vatandaşlarımıza inşallah en kısa zamanda yardım yapacağız. Şu an tam belli değil, miktarını başvurular yapıldıktan sonra yapılan başvuru sayısına göre belirleyeceğiz, ama onların mutlu edebileceğimiz bir yardım olacak" şeklinde konuştu.

Artuklu Üniversitesi'nde öğrencilerin barınabileceği yurtlarla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını kaydeden Vali Demirtaş, "Malumunuz bu sene yani ortaöğretime ve ilköğretime ait olan 4 tane yurdumuzu üniversitede okuyan kız ve erkek öğrencilerimize tahsis ettik. Biz, daha önce iki tane yurdumuzda bakım ve onarım yaptık. Şu an boş olan bir tane yurdumuz var. Onun tefrişatını yarın inşallah bitireceğiz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu sene hiç bir öğrencimiz okumak isteyip de bir tanesi bile kendi evlerine, ailelerinin evine dönmediler. Herkes burada eğitimöğretimi çok rahat bir şekilde yerine getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Hem üniversitemizin sosyal olarak gelişmesinde çok ciddi bir katkısı olur hem kültürel anlamda hem de ilimizin tanıtımı açısından çok ciddi bir katkısı var. Bir de ekonomik yönü ayrı bir şey. Başvurularda hiçbir sınır yok. Bize başvuru yapan herkesi değerlendireceğiz. Yeter ki bu sosyal yardım alabilecek düzeyde olsun. Ama tabi çocukların fiilen bu örgün eğitimde okuması gerekiyor" diye konuştu.

