Mardin’de tarihe dönüşüm devam ediyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, taşların ilmek ilmek işlendiği Mardin’in tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde bulunan ilk etapta yıkılması planlanan 240 betonarme binanın yıkımı sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, daha önce Birinci Cadde’ye yakın bulunan tarihi Mardin Kalesi’nin görüntüsünü kapatan Yuvam Apartmanı ve yanında bulunan bina ile eski Bayındırlık Lojmanları, Dumlupınar İlköğretim Okulu ve Ulu Camii minaresinin kapatan daireler yıkılmıştı.

Ulu Cami siluetini bozan Teker Mahallesi 376 ada 30 Nolu parsel 2 kat, Teker Mahallesi 375 ada 1,2 Nolu parselde 1 katta yıkım gerçekleştirilmektedir.

Birinci Cadde üzerinde bulunan 96 ada 2 Nolu parselin son katında yıkım gerçekleştirilerek tarihi Mor Hırmız Manastırı ve yanında bulunan tarihi konağın görünürlüğü sağlandı.

Tarihi Saraçlar Çarşısı’ndan Sobacılar Çarşısı’na geçiş artelinde bulunan sokak geçiş artelini bozan Teker Mahallesi 376 ada 31 Nolu parselde 1 dükkanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Mardin’in tarihi dokusunu ortaya çıkarma adına başlatılan dönüşüm kapsamında şuan toplam 4 daire 1 dükkanın yıkımı devam ediyor.

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