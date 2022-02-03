İş makinesinin altında kalan sağlık çalışanı Ceylan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken, kar temizliği yapılan kepçenin altında kalan Ceylan Öner'in (23) cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Ceylan Öner'in cenazesi, Kızıltepe Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-02-03 14:34:05



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