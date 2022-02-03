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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

33 Yaşındaki genç 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

Mardin Organize Sanayi Bölgesi kavşağında tırın işçi servislerine çarpması sonucu 2'si ağır, 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki Harun Yılmaz, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

33 Yaşındaki genç 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin Organize Sanayi Bölgesi kavşağında tırın işçi servislerine çarpması sonucu 2’si ağır, 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki Harun Yılmaz, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 15 Ocak akşam saatlerinde ArtukluKızıltepe karayolu organize sanayi bölgesi (OSB) girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, 9 işçi ve servis sürücüleri olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Yaralılarından durumu ağır iki işçiden Harun Yılmaz, Mardin’de yapılan ilk müdahalenin ardından Batman’a sevk edildi. Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde 18 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz’ın hayatını kaybetmesiyle birlikte kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Daha önce de durumu ağır olan Murat Güçlü (32), tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.
3 çocuk babası Yılmaz’ın cenazesinin memleketi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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