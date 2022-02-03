Mardin’de sosyal medyadan terör propagandası: 10 gözaltı

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Mardin’de, PKK/KCKYPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca PKK\KCKPYDYPG Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya mecralarında PKK\KCKPYDYPG silahlı terör örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince belirlenen 10 farklı adrese yapılan operasyonda, O.A., Ş.A., M.Ç., M.R., N.A., F.D., Y.D., S.A., Ö.Ç. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

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