Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK/PYD terör örgütünü sosyal medyada övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden araştırma yapıldı. Şüpheliler O.A., Ş.A., M.Ç., M.R., N.A., F.D., Y.D., S.A., Ö.Ç. ve H.A.'nın sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Şüpheliler, 10 adreste yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-02-03 16:32:48



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