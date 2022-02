Avrupalı yatırımcıların gözde yatırımı Mardin'in tarihi konakları Mardin'in tarihi konakları yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu

Mardin’in tarihi konakları yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Talipliler İsveç, Fransa, İngiltere olurken, en yoğun ilgi Almanlardan.

Bünyesinde bir kültür mozaiği barındıran Mardin’in tarihi konakları restore edilerek otel, devre mülk, restoran ve işletmelere dönüştürülüyor. Tarihi konaklar restore esnasında satışa sunuluyor. Alıcıların birçoğu ise yurt dışından yaşayan yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Restorasyon şirketi sahibi Seçkin Acar, alıcıların İsveç, Fransa, İngiltere ve en çokta Almanya’dan olduklarını belirtti.



“Türk yatırımcılar Mardin’e yatırım yapmıyor”

Son zamanlarda özellikle son iki yıldır Mardin de çok fazla yabancı yatırımcının olduğuna değinen Acar, “Türk yatırımcı maalesef ki, şu an Mardin’e yatırım yapmıyor. Ağırlıklı yabancı yatırımcılar, ya da yurt dışında yaşayıp gurbetçi olan yatırımcı kenttin kıymetini anlayıp Mardin’e yatırım yapıyorlar. Birçok konak onlar için restore yapılmaya başlandı” dedi.

Mardin, birçok kültürü barındıran bir şehir olduğunu belirten Acar, "Yahudi’si, Ermeni’si, Süryani’si ve Müslüman’ı bunlarla ilgili çeşitli mozaik var. Buradaki yapıların içinde bunu daha net ve belirgin halde görüyoruz. Yazıtlar halinde her gelen millet kendisine ait bir eser, iz bırakmış. Bu evin ilk tarihine bakarsak bir Yahudi evi daha sonra da Ermeni yazıtları var burada. Ardından Mardin’in ünlü bir ailesine geçmiş ve burada 7580 yıl kadar yaşamışlar. Şu an yabancı bir yatırımcıya güçlendiriyoruz” ifadelerinde bulundu.



"Yatırımcılar ağırlıklı olarak yurt dışından"

Son zamanlarda inanılmaz derecede İsveç, Fransa, İngiltere ve en çokta Almanya, Türk ya da direkt Alman yatırımcılar tarafından büyük yatırımların olduğunu aktaran Acar, “Mardin’e neredeyse sokak sokak insanlarla karşılaşıyorsunuz. Herkes konak arıyor. Hızlı bir restorasyon var şu an. Mardin'de yatırımcılar ağırlıklı olarak yurt dışından. Örneğin buradan göç etmiş bir Süryani aile kendi ailesinden kalma evi tekrar satın alıyor, restore ediyor ve gelip bu evde tatil günlerinde yaşamak istiyor. Kimi insanlarda buraya yatırım yapıyor. Gelip burada oteller, butik oteller, kafeler, restoranlar yapıyor. Yaklaşık dört beş yıl sonra buranın vizyonu, sokakları apayrı olacaktır” şeklinde konuştu.

