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Midyat’ta teröristlerin 35 yıl önce katlettiği vatandaşlar törenle anıldı

İHA

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 10 kişi, mezarları başında dualarla anıldı.

Midyat’ta teröristlerin 35 yıl önce katlettiği vatandaşlar törenle anıldı

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 35 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen 6’sı çocuk 10 kişi, mezarları başında dualarla anıldı.
Bölücü terör örgütü PKK tarafından 23 Ocak 1987’de Mardin’in Midyat Başyurt Efeler Mahallesi'nde öldürülen 6’sı çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi. Şehitler için mezarları başında yapılan anma programında Kur'anı Kerim okunup dualar edildi.
4 kardeşi şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Şirin Akçay, yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağını, dilden dile gezeceğini söyledi. Akçay, “Bir acı tabi terör örtüğünün ilk vahşetidir. İlk katliamı terör örgütü Kürt hakları için Kürtleri temsil ettiği için dağa çıktığını iddia ediyor, ilk vahşeti de Kürtlere yapmıştır. Kürtlerin çoluk çocuklarını katletmiştir. PKK terör örgütü ve siyasi uzantıları kravatlı teröristler diye tabir ettiğimiz milletvekilleri bizi temsil etmiyorlar. Bizim başımızda Türkiye Cumhuriyeti gibi devletimiz var. Vatanımız var biz bu vatan için mücadeleye her zaman devam edecez. Şunu da belirtmek isterim Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa insan hakları mahkemesi Selahattin Demirtaş’a sahip çıkıyor. Terörist olmadığını iddia ediyor, bize sorsunlar biz şehit yakınlarına sorsunlar’’ dedi.
Şehitleri anma programına Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Jandarma Teğmen Emirhan Erşan, Midyat İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Gökmen Değirmencioğlu, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ortak, şehit yakınları ve siviller katıldı.

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