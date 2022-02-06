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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş: “2022 yılı Mardin için yatırım yılı olacak”

İHA

Mardin Valisi Demirtaş: “2022 yılı Mardin için yatırım yılı olacak”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde yapılan ve devam eden yatırımları yerinde inceleyerek 2022 yılının Mardin için bir yatırım yılı olacağını söyledi.
İlçelerdeki yatırım ve hizmetleri yerinde görmek, sorun ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla göreve başladığı günden bu yana ilçeleri sıklıkla ziyaret eden Vali Demirtaş, Nusaybin ilçesini ziyaret ederek yatırımları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.
Vali Demirtaş, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi işbirliğinde çalışmaların hızla sürdüğü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesince başlatılan Kapalı Semt Pazarı Projeleri kapsamında 3 bin 900 metrekare alanda 1000 metrekare alan üzerinde Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden Kapalı Semt Pazarı çalışmalarının son durumunu yerinde inceledi.
Kapalı Semt Pazarı incelemesinin ardından Vali Demirtaş, Sınır Parkı Mesire Alanı, Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu, Nusaybin Sebze Hali ve asfalt yapımı tamamlanan Şırnak Caddesi Gündem Sokak'ta incelemeler yaptı.
Kadınlara yeni bir sosyal alan sunacak olan Kadın Yaşam Merkezini ziyaret eden Vali Demirtaş, merkezde incelemelerde bulunurken yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı’ndan bilgiler aldı.
İncelemeler esnasında karşılaştığı esnaf ve üreticilerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, 2022 yılının Mardin için bir yatırım yılı olacağını dile getirerek altyapı, üst yapı ve istihdam alanlarında vatandaşların taleplerini en güzel şekilde karşılamak için vizyon projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Taleplerinin yerinde dinlenmesinden ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Vali Demirtaş’a teşekkür ettiler.
Vali Demirtaş’a incelemelerinde ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Nusaybin Belediyesinin ilgili kişileri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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