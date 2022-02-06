Boş kalan evi taksit taksit soymuşlar



Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, babasının evinde geçirdiği koronavirüs karantinasından sonra kendi evine giden Mahşuk Alkan, klima, buzdolabı ve derin dondurucu dışındaki eşyalarının çalındığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Polise şikayetçi olduktan sonra tekrar babasının evine giden Alkan'ın birkaç gün sonra ise bütün eşyaları çalındı. Evde inceleme yapan polis, hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerini arıyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Barış Mahallesi Susam Sokak'ta yaşayan ve eşinin tedavisi için 6 ay önce Ankara'ya giden Mahşuk Alkan, bir süre önce evine döndü. Evini kontrol ettikten babasının yanında kalmaya başlayan Alkan, burada koronavirüse yakalandı. Bu süreçte babasının yanında karantinasını tamamlayan Alkan, daha sonra kendi evine geçti. Klima, buzdolabı ve derin dondurucu dışındaki eşyalarının çalındığı fark eden Alkan, polise gidip, şikayetçi oldu. Tekrar babasının yanına dönen ve birkaç gün sonra başvurusunu yaptığı elektriğin açılıp, açılmadığını kontrol etmek için yine evine giden Alkan, bu kez diğer eşyalar ile su sayacının da çalındığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

'BİR BUZDOLABI KALMIŞ'

Polise ikinci kez hırsızlık ihbarında bulunan Mahşuk Alkan, "Covid-19'a yakalandım, babamlarda karantinaya girdim. Eşim daha Ankara'daydı, gelmemişti. Bir süre sonra karantinadan çıktım, eve bakmaya geldim. Baktım ki hırsızlar ev eşyalarını yükleyip, götürmüşler. Evde klima, derin dondurucu ve buzdolabı kalmıştı. Ankara'ya gidince elektrik şebekesinin kesilmesi için dilekçe vermiştim. Elektriğimizin tekrar bırakılması için yine dilekçe verdim. Elektriğin açılıp, açılmadığını kontrol etmek için 2-3 gün sonra tekrar eve geldi. Hırsızlar, klima, iç ünitesi, derin dondurucu, evin su sayacı ve su bataryalarını söküp götürmüşler. Bir buzdolabını götürmemişler. Herhalde işlerine yaramamış. Babamlarda kalıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Polise şikayette bulunduk, evde gerekli incelemeler yapıldı. İnşallah, bir an önce bu hırsızlar yakalanır. Ev eşyaları almaya gücümüz de yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-02-06 14:01:45



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