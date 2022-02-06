İki duvar arasında sıkışan tavuklar için seferber oldular

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Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvar arasında sıkışan 2 tavuk, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Zeynel Abidin Mahallesi Divanyolu Sokak'ta oturan Faris Ak'a ait 2 Çin tavuğu, kedilerden ürkerek kaçışırken, 2 duvarın arasında sıkıştı. Tavuklarını kendisi çıkaramayan Ak, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla tavukları sıkıştığı yerden çıkarıp, Ak'a teslim etti. Faris Ak da tavukları için seferber olan ekiplere teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-02-06 15:28:39



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